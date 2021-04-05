2021年3月31日至4月3日，大陸國務委員兼外長王毅在福建先後接待新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓和韓國外長訪華後接受記者專訪。新華社報導，王毅在談到中美關係時表示，中方不認可世界上還有高人一等的國家。

此次東盟四國和韓國外長先後訪華，恰逢美中高層2＋2安克拉治戰略對話之後，中美關係一定是重要話題。地區國家對中美關係未來發展有何期待？

王毅表示，中美如何互動事關全球和平穩定和發展繁榮。本地區國家關心中美關係是在情理之中。這次同五國外長會談時，大家圍繞中美安克拉治對話及今後走向進行了相互溝通對錶。

「一個突出感受是，大家都認為中國的發展壯大是歷史必然，符合本地區各國的共同期待和長遠利益，不可阻擋也不應阻擋。」王毅同時指出，「大家認為面對全球化時代和後疫情時期挑戰，中美在本地區應該多一些對話合作，少一些博弈對抗，履行好大國應盡義務，展現出大國責任擔當。中方願呼應各方的期待，為此繼續作出自己的努力。」

王毅表示，關於美方就對華關係反覆提出的競爭、合作、對抗幾個說法，中方的立場是一貫和明確的。如果要對話，中方的大門隨時敞開，但對話應該在平等的基礎上，以相互尊重態度進行。他強調，「中方不認可這個世界上還有高人一等的國家，不接受世界上的事只能一國說了算。」

「如果要合作，中方表示歡迎，但合作需要兼顧彼此關切，實現雙向互惠，不能單方面提條件、拉清單。」王毅指出，反之，「如果要競爭，中方不回避，但競爭應當公平公正，遵守市場規則，而不應下絆子、用強權，剝奪別人正當的發展權利。」

「如果還是要對抗，中國也將坦然處之，無畏面對。」王毅強調，「我們堅決抵制對中國內政的粗暴干涉，更堅決反對憑借謊言和虛假信息而強行實施的非法單邊制裁。」

王毅表示，「中國不能妥協，因為我們堅守的是國際關係基本準則；中國無法退卻，因為我們身後是眾多的發展中和中小國家；中國當然也有權反擊，因為我們必須捍衛國家的主權和民族尊嚴。」

王毅呼籲，「對話比對立好，合作比對抗強。」習近平主席多次指出，中方願同美國本著不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，發展以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

王毅呼籲，「希望美方切實尊重中國的核心利益，正確看待中國的發展，積極回應地區國家和國際社會的期待，同中方一道，共同展現大國應有的樣子，共同維護地區和世界的和平、穩定與發展。」

(中時 )