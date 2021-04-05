台鐵太魯閣號出軌造成重大意外，吳姓網紅「心享事宸_韓德凱文森」下落不明，最新消息指出，吳男昨晚已由家人指認，花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，無名屍已確認身份，是一名吳姓男子，目前只剩一位疑似女性無名屍，呼籲家屬若知道家人做上408次太魯閣號，盡速和檢警聯絡。

台東縣政府4日傍晚發新聞稿指出，有和吳姓網紅約定於2日中午在台東火車站見面，卻無法一直聯繫上，接待人員於火車站等候近2小時也沒有消息；吳男友人懷疑他搭上這班408次太魯閣號列車，其家屬接獲消息昨晚立即前往花蓮殯儀館，但未在傷者名單上發現，直到採檢DNA 證實了其身分。

花蓮地檢署檢察長俞秀端5日在市立殯儀館受訪表示，目前現場最新狀況已知死亡人數是50位，昨晚有1具無名屍採集DNA後已確認身份，是一名吳姓男子，已有家屬前來指認，但仍有1具無名屍無法確認身份，疑似為一名女性，但也不敢果斷認定。

外傳吳姓網紅是協同友人搭乘這班408次太魯閣號，媒體提問是否有相關消息，對此，俞秀端再次強調，還又一具無名屍還未確認身份，呼籲有家屬若知道自己有家人坐這班列車，盡快跟地檢署或和各地警察局聯繫，她也拿起上頭具有專線和QRcode的板子說，民眾想要查詢相關事項都可以透過這個方式和檢方聯繫，相關人員會在第一時間回覆查詢者。

(中時 )