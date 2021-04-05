台鐵太魯閣號2日因行經花蓮清水隧道前撞上邊坡維護工程車後出軌，導致50死重大意外，就在外界追究事故工程車義祥工業社的負責人李義祥的責任之際，負責監造的「聯合大地工程顧問股份有限公司」也遭資深媒體人蔡玉真起底，查詢該公司網站，其背後8大聯合投資公司還包含中國石油以及台灣電力公司。

台鐵408次太魯閣號發生50死重大意外，事故原因初步判定為邊坡工程車未拉手煞車，車輛滑落至鐵軌導致，另一個爭議點則是為何該路段邊坡沒有任何護欄。巧合的是，實際查詢發現，該工程車施作工程的設計與監造單位，與去年猴硐大坍方的邊坡監測廠商皆為聯合大地工程顧問公司。

對此，蔡玉真昨（4日）在臉書發文爆料，據自己在Google查詢的「聯合大地公司」所得到的資訊，該公司的專業工程人員是「0」人。蔡痛批，一間公司「沒有工程專業人員，請問你要怎麼監督台鐵的邊坡工程？工程已經進行快兩年，不知道邊坡需要防護」？

蔡玉真痛批，太魯閣號發生意外，發包單位、監工單位推卸不了責任，並點名聯合大地公司過往在「清水斷崖監工、猴峒隧道也監工，通過都出事，這樣害死人，能夠沒有法律的責任？抱著那麼多的遺產和人民公帑睡覺，會心安嗎」？

去年12月4日猴硐大坍方，導致宜蘭縣東西正線完全中斷長達10天，直到14日才恢復單線通車，聯合大地是負責猴硐邊坡檢測廠商，當時就遭各方質疑邊坡檢測失準。對此，聯合大地則發聲明澄清，台鐵知會後，立刻派員至現場封鎖西正線並進行補強措施、24小時監測，但因連日大雨，4日早上台鐵監測人員發現有明顯異狀緊急通知列車慢行停駛，公司接獲通知立即趕赴現場協助現場處理，後續並提供相關協助，對於外界指教也虛心接受。

據經濟部商業司登記，聯合大地成立於1982年，現任董事長為王美娜，查詢該公司網站的公司簡介，赫然發現該公司背景很硬，背後有8大工程單位聯合投資，分別是：中華工程、中華顧問工程司、中國石油、中鼎工程、亞新工程顧問、榮民工程事業管理處、中興工程顧問社和台灣電力公司，目前投資單位為退除役官兵輔導委員會、公司員工及其他自然人。

聯合大地工程顧問股份有限公司公司介紹。（圖片摘自聯合大地工程顧問股份有限公司公司網站）

身為聯合大地公司董事長的王美娜背景也大有來頭，蔡玉真表示，王美娜是台灣BMW代理商汎德永業集團創辦人唐誠的遺孀，據《鏡週刊》2020年6月報導，唐誠於2005年逝世後，王美娜和唐誠子女大打遺產官司，最後雙方和解，綜合媒體指出，傳王美娜分得數十億元遺產。

(中時新聞網)