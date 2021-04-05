47歲男星沈世朋出道22年，演《神機妙算劉伯溫》、《娘家》、《父與子》、《甘味人生》等作品令觀眾熟悉，他10年前娶從山東來台發展的女星李新，兩人雖然相差16歲、又有不同的成長背景，但感情始終甜蜜，不過近日李新在節目自爆自己是虛偽的媳婦，無論婆婆說什麼，一律都裝乖誇對方，就連吃飯、做家事都在演戲，大嘆：「這個戲真的太難演了！」

李新日前受邀錄節目《11點熱吵店》分享婆媳關係，她提到自己算是個性謹慎、膽小的媳婦，「我絕對是『夾著尾巴做人』的那種，我根本不敢讓我婆婆幫我分擔任何家事」為了在婆婆面前留下好印象，李新連最痛恨的洗碗都硬著頭皮做了，因為她覺得洗碗就像把手放在餿水桶裡一樣，殘渣剩飯不僅噁心，油垢和清潔用品碰多了又怕傷手，在娘家絕對不會做這項家事，但到婆婆家，李新就會變一個人，搶著收碗、洗碗，自嘲「用生命去演這場戲」，一轉頭表情立馬變猙獰，感嘆：「我這麼多年在媽媽家都沒做的事，在婆婆家全幹了，我怎麼命這麼苦？」主持人沈玉琳笑虧：「妳公主病算是患得不輕！」

除此之外，李新和婆婆的生活習慣、宗教理念和教育方式通通不同調，甚至出現了代溝，礙於自己膽小的個性又不敢當面講，連暗示都沒種，只能一直繼續做好表面工夫，雖然她大嘆「虛偽的媳婦這個戲真的太難演了」，仍笑說：「我承認我就是虛偽，沒關係我就願意演一輩子。」

與公婆同住VS.不同住吵翻天 婆媳戰爭就從這開始？

(中時新聞網)