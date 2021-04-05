儘管勇士當家球星柯瑞5日帶著尾椎撞傷，先發上陣攻下全場最高37分，另有5籃板、2助攻、2抄截，勇士卻在末節徹底崩盤，反讓地主老鷹比逆轉擊潰，勇士不僅吞下3連敗，目前23勝27敗排在西區第10，繼續處在晉級季後賽邊緣。

前役因為尾椎傷勢缺陣的柯瑞，今天一開始就火力全開，光在上半場，他就攻下19分，幫助勇士打完半場取得59比57小幅領先，前3節結束，還以82比79領先，沒想到末節卻遭賈林納利、卡培拉兩名老鷹球員逆襲，柯瑞也挽回不了頹勢。

柯瑞雖拿全場最高37分，三分球卻出手12次只進3球，三分火力明顯不如以往犀利，更發生全場最多的8失誤，烏布雷也替勇士拿下21分、11籃板，威金斯11分，同樣宣告傷癒復出的卓雷蒙格林，拿11分、11助攻、7籃板及4抄截。

賈林納利替補攻下全隊最高25分，另有10籃板，是老鷹逆轉贏球的最大功臣，卡培拉24分、18籃板，路威廉斯15分，老鷹主將崔楊雖拿13分，投11中3的手感且發生7失誤，表現也不太理想，幸好靠著隊友火力爆發，老鷹仍拿3連勝。

(中時 )