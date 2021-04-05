擁抱年輕客群，元大將發動APP引擎多路進擊。元大金集團2020年的年輕新客戶爆增，使得如何滿足年輕新世代客群的需求已成為重點課題，為此元大金經營高層已發動集團旗下子公司兵分兩路，除了產品面下工夫，被視為在數位化通路最為重要的「APP」已成為另一大重點，據了解，繼元大證券的「投資先生APP」，元大集團下一個APP強化重點將放在元大投信，其中包括更多元化的訊息及附加功能，將為元大投信強化APP功能兩大務求達陣的目標。

元大金去年旗下元大證券新戶爆增，尤其靠年輕人撐場，根據元大證券的統計，2020年元大證券新開戶數23.3萬戶，不僅是史上僅見的超大量，40歲以下佔比超過7成之外，其中20至29者更佔新開戶數的45％，換言之將近17萬人集中在30歲以下，有很多都是社會新鮮人，而這些證券新戶，其中想「一魚兩吃」，同時跨足股票、基金領域的小資族亦所在多有。

對此元大金內部即評估，年輕小資族進場成為元大的新客戶，在世代交替之下，未來這些小資族，也將成為元大客戶的中堅結構；對於未來如何服務這些年輕的新客戶，元大金經營高層以「回歸初心、善用優勢」來形容，元大金最早就是靠龍頭證券元大證券起家，也在業界累積最豐富的股市等資本市場經驗，因此接下來元大也將透過在產品面的努力，來更鞏固自身在「引領投資潮流」的品牌地位：「這是我們希望元大最該引起年輕投資人共鳴的地方！」

而在引領投資潮流方面，元大金旗下元大投信去年已有不少代表作。元大主管分析，包括高股息龍頭基金的定時定額投資族，現在已超過25萬戶，其中年輕人至少佔一半以上，同時5G ETF，也是由元大投信率業界之先發行2檔，之後帶動其他業者陸續跟進，元大觀察之後也發現，5G ETF尤其打中對科技趨勢敏感度較高的年輕人；對此元大金經營高層則進而指出，由於元大投信旗下基金商品的年輕客群越來越多，因此元大金不能僅自滿於元大證券的投資先生APP：「元大投信APP將必須跟得上客戶的需求！」

例如，投資基金及投資股票的屬性仍有相當差距，因此，未來元大投信將在APP的功能上，將更進一步的和證券的APP作區隔。元大金高層即舉例，像是投信業務型態並不像證券以下單為主，因此，相對於股票投資人頻繁使用投資先生APP來下單或參考大盤及個股的盤勢與資訊，投信APP的功能，則應該要更進一步的增加金融資訊、特別是國際面的投資趨勢資訊，除此之外，甚至應該開發更多元化的附加服務功能，例如甚至消費資訊也可在此界面提供：「讓元大投信APP成『投資人每天一定會開啟使用的APP』！」也就是讓使用者能有習慣每天都要使用元大投信APP，來養成一定的黏著度，透過友善的界面來強化和年輕客群的溝通及經驗分享，並且讓這些客群能更主動的直接從元大投信搜尋有興趣的商品。

(工商 )