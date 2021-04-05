美國佛羅里達州坦帕灣一處廢水池的外牆日前出現缺口，裡頭的有毒廢水持續外洩，擔憂23億公升的有毒廢水可能在幾分鐘之內傾洩而出，州長迪尚特（Ron DeSantis）3日宣布佛州進入緊急狀態，並且撤離數百戶附近居民。

綜合路透社、美聯社、英國廣播公司（BBC）報導，美國佛州坦帕灣規劃了一處面積達31公頃的廢水蓄水池，裡頭容納一座老磷酸鹽工廠排放的數百萬加侖含有磷、氮的廢水。

不過當中一處含有含磷副產石膏的廢水池，部份外牆3月稍微移動出現孔洞，導致裡頭的廢水開始外漏，當局於2日試圖用石塊、其他物質填補孔洞，但成效不彰，為避免廢水外洩造成重大危機，佛州州長迪尚特3日宣布佛州進入緊急狀態，

佛州馬納提郡（Manatee）首長霍普斯（Scott Hopes）表示，當局確實擔心「23億公升的水可能在幾分鐘內、甚至是幾秒鐘內傾洩而出」，流向附近區域，馬納提郡公共安全官員紹爾（Jacob Sauer）警告，「結構崩潰的情形可能隨時發生。」蓄水池附近幾乎都是農業用地。

除了宣布進入緊急狀態，當局也已經緊急撤離附近300多戶居民及關閉鄰近高速公路，並且重新安置附近監獄的300多名囚犯。

霍普斯指出，如果蓄水池不幸潰堤，模型預估附近區域可能會淹至30至150公分高。

除了水患問題，大眾也擔憂廢水是否有毒，佛州環境保護署（The Florida Department of Environmental Protection）強調池子裡的水主要是由鹹水、廢水、雨水組成，裡頭的磷及氮含量較高，呈現酸性，但預估沒有毒性。不過BBC指出，含磷副產石膏是化肥製造過程中所產生的放射性廢棄物。

不只填補水池外牆缺口，當局目前也採用管線將池中廢水抽至排水溝，每天約可抽出3,300萬加侖的廢水，預計10至12天就能將水池的廢水排空。

(中時新聞網)