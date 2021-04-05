【LIVE直播】國民黨團召開「太魯閣號慘痛悲劇 蘇貞昌 林佳龍下台負責」記者會｜2021.04.05

台鐵太魯閣號發生嚴重事故造成大量傷亡，對此，國民黨立院黨團認為此次意外就是人禍。國民黨團書記長鄭麗文表示，賴清德擔任行政院長期間做了台鐵總體檢報告，賴下台後，蘇貞昌當行政院長卻不聞不問、沒有下文，因此蘇貞昌跟交通部長林佳龍都應該下台，林佳龍事後更應該接受行政調查，監察院也應該介入調查。

國民黨團今天開記者會要求蘇貞昌、林佳龍都要下台，記者會上他們先為往生者默哀一分鐘，國民黨團並捐款100萬給花蓮縣府、台東縣府專款專用，用來救災或撫卹家屬。鄭麗文指出，已經有車輛專家向他們分析，那輛工程車不可能空停在邊坡上，非常有可能有人正在操作，然後發生意外導致事故，這點應該調查清楚；此外，不能僅調查義祥工作社，所有連帶責任都要查清楚，不該有縮小範圍、切割甩鍋的狀況，否則令人難以接受。

國民黨立院黨團總召費鴻泰（右起）、書記長鄭麗文、立委陳玉珍等人召開記者會。（黃世麒攝）

立委洪孟楷出示媒體報導內容，指出有民眾爆料事發當下有一群工人站在山坡上圍觀，其中一人就是工程車駕駛、義祥工業社老闆李義祥。（黃世麒攝）

鄭麗文也提到，台鐵內部有人爆料事發第一時間就有幕僚在倡議把責任都往堅造商推，降低台鐵負評，沒血沒淚到這種程度，第一時間想到的居然是甩鍋，這還有人性嗎？這是什麼樣的文化？已經不是官僚殺人可以形容，這些責任都該追究到底。

鄭麗文並指出，賴揆時代曾經要拉高到院層級成立台鐵總體檢專案小組，蘇揆上任後卻不無不問，這份報告就這樣不再運作、沒有下文，體檢報告找專家來寫了洋洋灑灑幾百頁，行政院卻不核定，這件事蔡總統知道嗎？如果有做好邊坡改善，不必犧牲這麼多寶貴性命；她並質疑，蘇上任後大大小小人事案都要經過他，台鐵局長懸缺3個月，是不是因為蘇跟林佳龍的宿怨，所以遲遲不核定林佳龍送來的人事案？蘇貞昌欠國人交代，因此她認為蘇跟林都要下台。

國民黨團總召費鴻泰表示，開記者會半小時前他到台鐵搜尋行車事故月報表，最後更新在1月，就是台鐵局長變成代理之後就沒再更新，從這小事就知道螺絲都鬆了；無論是蔡總統、蘇貞昌、林佳龍，都不是路人甲，而是當事人，現在林佳龍一副好像慈悲救難英雄，實際上他根本應該下台並且被咎責，費認為也應該查一下義祥工作社是否有借牌標案的行為。

國民黨團首席副書記長陳玉珍表示，台鐵去年找1450網軍始祖「春露」公司做大內宣，台鐵花了很多時間去做宣傳，但沒實在去做保障安全的事，平常蘇貞昌很會耍嘴皮很會反駁，實際上一堆會議沒開，食安、治安、毒品的會議都不開，連老百姓基本的安居樂業需求都做不到，豈止林佳龍要下台，蘇貞昌也該承擔責任。

國民黨立委洪孟楷表示，周三交通委員會國民黨團將要求成立太魯閣號事件的調閱小組，這是不是天災，是人禍，這就是官僚殺人、怠惰殺人，請台鐵把義祥工作社得標的工程明細合約都調閱出來，釐清是不是有人謀不臧的包庇展延等相關行為，並調查相關SOP有無落實，針對現在施工的邊坡防護工程也應該要一併解釋，還要了解本來連假期間應該停工的義祥工作社，是否預謀去加班趕工的狀況。

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(中時 )