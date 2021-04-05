澳洲籍布萊恩長年在高雄工作，日前主動致電新北市八里動物之家要認養「黑白切」米克斯犬。（新北市動保處提供）

八里動物之家的動物受到工作人員細心照顧。（新北市動保處提供）

澳洲籍布萊恩長年在高雄工作，日前主動致電新北市八里動物之家要認養「黑白切」米克斯犬，工作人員一度以為是開玩笑，沒想到布萊恩真的特地北上，原來「黑白切」和家鄉飼養的愛犬非常相似，為一解鄉愁決定收養牠，未來若返回澳洲也會帶著牠一起回家。

布萊恩年初上網在新北市政府動保處犬貓認養平台看到「黑白切」米克斯犬，發現和家鄉愛犬非常相似，瞬間鄉愁滿溢無盡思念，讓他決定從高雄專程北上認養。

「黑白切」由民眾通報救援來到八里動物之家，歷經數月的醫療與照護已經恢復健康。照護動保員林曉如表示，起初接到這位外國朋友來電表示要從高雄北上認養，心存疑惑有可能嗎？沒想到隔天布萊恩來到八里動物之家，並指定認養黑白切。

布萊恩表示，領養毛寶貝就是要負責照顧牠一輩子，不管是工作或居住地變動，都必須把牠考量進去，未來如果離開台灣回家鄉了，黑白切就一起回去，沒別的原因，只因為牠是家人。

獸醫師宋孟晉表示，聽著他用不太輪轉國語述說認養動機，原來在他家鄉也有一隻黑白切，帶給他滿滿回憶，雖到了台灣工作但仍非常思念他，黑白切成了他鄉愁解藥，他也不時回傳黑白切與他的生活照。大家聽了都很感動，布萊恩認養毛寶貝，是多麼奇妙的跨國緣分。

新北市動保處表示，八所動物之家有許多可愛犬貓等待認養，飼主認養前須接受生命教育課程，建議大家可以利用手機瀏覽認養動物，或至板橋毛寶貝生命教育園區體驗互動式智能認養資訊，共同為流浪毛寶貝盡最大心力。

新北市政府持續宣導「領養不棄養，給牠一個溫暖的家」，一句話包含飼主責任，落實晶片、絕育、疫苗以及照養等，很多新資訊可下載新北市政府動保處[email protected]，請搜尋ID：@0585net。

(中時 )