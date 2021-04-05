李義祥一人巡工地遭狠打臉 PTT新照曝光「山坡上一堆人」(圖片截自PTT/sh021515網友)

鐵證曝光！太魯閣號事故後「一群人」站山坡冷看 藍委質疑肇事「十大疑點」另有黑幕！

台鐵太魯閣號2日撞上自邊坡滑落的工程車，造成50人不幸罹難悲劇，事故發生後，愈來愈多照片陸續曝光，顯示肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥，當時人就在山坡上，還與多名疑似工作人員，在山坡上查看事故情況，引起社會關注。對此，法界人士認為，如果李義祥目睹火車撞上工程車，又袖手旁觀沒有任何作為，恐涉嫌「故意殺人」，依刑法最重可判處死刑。

事故發生時，台鐵初步調查是工地主任李義祥一人到場視察工地，移動工程車時手煞車沒拉好，導致工程車滑落邊坡。但事後有網友PO照爆料直指，意外發生時，李義祥人就在山土坡上，之後PTT也陸續有網友貼出多張李義祥與多名疑似工作人員，在山坡上查看的照片，形同打臉「一人巡工地」的說法。

此外，也有逃出該列車的乘客，拍到類似照片，直指李義祥與其他工人，站在邊坡上觀看太魯閣號撞上工程車現場，但不僅未出手幫忙受傷民眾脫困，李義祥甚至自顧自地滑手機。有目擊者指出，李義祥除了沒有馬上求援外，甚至疑似開著工地上另一輛工程車落跑，留下其他員工在現場。

李義祥疑似見死不見救行為引發眾怒，據《鏡週刊》報導，法界人士認為，如果李義祥目睹工程車墜落被火車撞上，當下又沒有任何作為，如通報相關單位就離開現場，可能涉及「故意殺人」，一旦依《刑法》殺人罪論處，最重可判處死刑。

李義祥3日裁定50萬交保，不過檢方抗告成功，花蓮高分院裁定撤銷交保、發回重裁。

(中時新聞網)