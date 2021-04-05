台鐵太魯閣號出軌釀重大傷亡，交通部長林佳龍昨天深夜在臉書貼文證實已請辭，前民進黨立委林濁水批評，重大交通事故，部長辭職是慣例。但林佳龍越級向蔡英文總統請辭，這意味的是「私人關係」先於體制的心態。不利於體制的正常運作。

林佳龍昨晚表示，作為交通部長，他責無旁貸，當然必須承擔起一切的責任，辭職下台是容易的事。第一天他即說會承擔一切政治責任，如同媒體所報導，「佳龍當時即已向總統及院長請辭」。

他說，這數日的批評，他本應概括承受，我們做得不夠好，我們改革的腳步不夠快，必須接受社會批判。「辭職是最基本的負責，我留下的日子不是戀棧，而是求能善後」。

對於林佳龍表明「當時即已向總統及院長請辭」。林濁水強調，依體制，部長請辭對象是行政院長。甚至若沒有過份派系矛盾的常態民間公司，職員也沒有越級請辭的。

不過他認為，問題是越級請辭，當年蔡英文總統在擔任陸委會主委時就曾做過了，而且更甘脆的完全跳過院長直接向陳水扁請辭過了。這意味的是「私人關係」先於體制的心態。不利於體制的正常運作。

太魯閣號出軌釀重大傷亡 林佳龍口頭請辭「個人職位不重要」

(中時 )