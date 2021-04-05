行政院主計總處周四(8日)將發布最新物價指數變動概況，國際紙漿價格飆漲，衛生紙售價蠢蠢欲動，而黃豆、小麥、玉米等原物料國際行情也持續走高，3月消費者物價指數漲幅是否擴大，將備受矚目。

COVID-19疫情打亂全球原物料供應鏈，2月美國德州暴風雪則掀起塑化等原物料價格飆升，長榮海運長賜輪日前在蘇伊士運河的擱淺事件，更讓上百艘滿載各式貨品的貨船堵塞，使原本就已吃緊的供應鏈情況更加惡化，衛生紙製造商金百利克拉克率先宣布調漲衛生紙、尿布等產品價格，是否將帶動其他大廠跟進還有待觀察。

由於衛生紙為重要民生消費用品，一旦調漲價格，一不小心將可能重演「衛生紙之亂」，更可能帶動其他民生消費品售價上揚的連鎖效應，目前雖然有傳出國內衛生紙大廠永豐餘醞釀調漲價格，但調漲時間、調漲幅度都還沒有公布。

主計總處公布的2月消費者物價指數年增率為1.37%，創13個月以來的新高，不含蔬果及能源的核心物價年增率1.63%，更是近3年來最高，不過，隨著全球經濟復甦，國際穀物行情已呈現上揚，根據芝加哥交易所的數據顯示，黃豆、玉米價格的上漲幅度都超過5成，小麥的漲幅則是超過2成，這些農工原料的價格上漲何時會反映到零售消費端，以及對消費者物價漲幅擴大的影響，將可觀察主計總處即將發布的數字。

已有不少學者、專家關心全球景氣復甦，原物料成本上升，是否有通膨疑慮問題，國發會主委龔明鑫日前表示，目前國內物價仍屬穩定，並沒有物價全面且持續性上漲的通膨現象，但他也坦言，國際大宗物資價格上漲，恐將影響國內部分民生物資價格，政府相關單位將密切注意，啟時啟動穩定物價措施。

(中時新聞網)