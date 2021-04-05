台鐵太魯閣408次2日發生重大事故，釀50死慘劇。一名李姓搜救人員分享事發當天搜救過程，他表示，進入隧道直奔第8節車廂，一路除了看到罹難者的殘肢外，現場不斷響起手機鈴聲，手機螢幕亮起，照亮黑暗的隧道，破裂的螢幕上仍可清楚看見來電者是「爸爸」，讓他忍不住想接電話，但又擔心打電話的人聽到陌生聲音該有多心碎，最後決定讓電話聲繼續迴盪在隧道裡。

李姓搜救員3日在臉書分享「可以讓我再抱抱她嗎」一文，引發廣大迴響，今日稍早他又再次在臉書分享當日搜救的心情。他寫道，進入隧道後，他與學長一路挺進最深處的第8節車廂，一路上看到許多罹難者及殘肢，現場還充斥著搜救人員高亢的對話及破壞車體的噪音，但還有一個聲音不斷地吸引著他，那就是現場此起彼落的手機鈴聲。

當下他認為眼前沒有比救命更重要的事，因此並沒有放在心上，抵達第8節車廂後，先協助搬運車廂內的患者，此時他眼角瞄到角落的一支手機響起，螢幕因撞擊而殘破不堪，但仍可辨識來電者是爸爸，他接過傷患後，手機螢幕又再次亮起，這次是LINE的鈴聲，上頭顯示未接來電已有18通。

「電話要幫他接嗎？」他轉頭問學長，但學者無語，原PO寫道「我想打這通電話的人，一定盼著有人接聽，但如果接起來不是他熟悉的那個聲音，那會有多心碎」，因此他決定不接，只盼著這支電話是倉惶逃生的人遺落下的。

李姓搜救員表示，罹難者的遺體一位接一位由火車頂順著雙節梯運送下來，他們將罹難者大體固定在長背板上後，再放到英雄袋裡，此時，LINE鈴聲又響起，他們各自摸了摸口袋，彼此看了對方一眼，接著眼光同時移向手中的英雄袋，五味雜陳的心情難以言喻，只能低聲再道「要送你回家了」。

(中時新聞網)