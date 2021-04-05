「孩子是魔鬼還是天使，在於我們如何看他？」嘉義縣新港國小校長顏金郎認為第一名只有一個，但每一個孩子有不同的亮點，應幫助他們盡情展能，使亮點更加閃耀。他最近被教育部選為教育家人物典範。

「不要放棄」，是身為校長的他，最常和學生們勉勵的話；這句話，他也說給老師們聽，「社會的壓力，時代潮流中不正確的教育理念，甚至家長不公平的要求或誤解，有時會讓老師們非常沮喪。」這時，他總是提醒老師，不要輕言放棄，身為專業的教育工作者，更應該懂得如何與人溝通，改變人們的想法。

「造就每個孩子的亮點」是顏金郎不變的理念，擔任校長20年來，無論他在哪所學校任職，都秉持這份理念，廣設多元社團與深耕藝文，致力推動「一技藝一運動」，讓每個孩子從小都能身懷至少一份才藝、培養一項運動習慣。

曾經，在他校服務時，一位來自隔代教養家庭的小六男生，父親跟著工地四處工作，孩子由奶奶撫養長大，缺乏家人關懷的小男生，內心充滿憤怒，時常因對老師出言不遜，而被驅離教室。

顏金郎在瞭解孩子的背景後，帶他到校長室，對他說：「我知道你並不喜歡上天對你的安排，但是為何不尋求突破呢？」顏金郎伸出小指，和男孩做了一個「男人間的3個約定」，上課不吵鬧、不上網咖、不中輟，以及不放棄自己，顏金郎更煞有其事的，把約定打成契約，雙雙簽名，立下證據。

只是一個打勾勾的遊戲嗎？事實上，從小男孩離開校長室的那一刻起，他的人生已經不一樣了，他有責任活出這份約定，不能輕言放棄，而這世上，至少有一個人相信他，能夠完成這份約定。

多年後，考上國立農工汽機車修護科的男孩，重回學校拜訪顏金郎，欣喜地告訴校長，他的課業成就及未來計畫；校長則悄悄為他安排了修車廠的修護工作，幫助他習得一技之長。

「孩子們都很害怕進校長室」，顏金郎笑了起來，但如果他們遠遠的看到你，卻不躲你，大聲呼喊你，跑著笑著，急著把他們的成就和你分享，這將是身為校長的他，最感光榮的時刻。

(中時 )