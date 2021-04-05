台鐵太魯閣號408次列車2日發生出軌意外，造成重大死傷，肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥，被起底是民進黨員，曾當選花蓮縣黨部黨代表。民進黨發言人顏若芳3日證實此事，表示李義祥任期2年早已屆滿，目前也因未繳黨費停權中。至於是誰推薦李義祥入黨？地方人士指出，是與他關係交好的花蓮縣黨部前執委甘瑞晴。

李義祥遭起底是民進黨員，曾當選花蓮縣黨部黨代表，還在2014年承包花蓮縣政府55萬元的橋樑修補工程，竟用電腦軟體「小畫家」修改工程照片，意圖作弊詐領工程款。花蓮高分院今年2月更一審依偽造文書罪，判他6月徒刑，可易科罰金18萬元確定。

肇事工程車所屬工程行業者李義祥3日沒帶鑰匙，進不了家，但為了躲避媒體，最後決定翻牆進入家中。（資料照／翻攝照片／羅亦晽花蓮傳真）

對此，民進黨發言人顏若芳3日晚間表示，李義祥花蓮縣黨代表任期2年早已屆滿，目前也因未繳黨費停權中，因此他並非民進黨現任花蓮縣黨代表。顏若芳強調，目前最重要工作就是提供事故受傷者及罹難者家屬最大的協助，呼籲有心人士也不應在此刻帶風向做任何政治操作。

至於是誰推薦李義祥入黨，地方人士向《ETtoday新聞雲》透露，是在2015年時由甘瑞晴推薦，兩人關係甚密，但花蓮縣地方黨部人不多，因此李義祥即便當選地方黨代表實力也不算雄厚。

此外，太魯閣出軌意外發生後，有PTT網友查找李義祥的相關資料發現，不論是李義祥還是義翔建設，都會出現一個名字：甘瑞晴。該網友表示，「感覺是個很有趣的人呢」，他也發現，甘瑞晴是花蓮縣政府建設處的約聘人員，似乎「和李義祥有一些神奇的關係」。

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(中時新聞網)