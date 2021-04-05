籃網總教練納許5日刻意安排布雷克葛瑞芬擔任先發大前鋒、艾卓吉扛先發中鋒，卻從比賽過程與結果來看，兩人在內線的搭配效果欠佳，反而造成籃網內線攻守輪轉變成緩慢，納許賽後坦承自己做出錯誤決定，更強調以後不會這樣做了！

「儘管樣品數很少，艾卓吉與布雷克葛瑞芬一起上場打了只有1、2場比賽，」納許表示，「但我不得不承認，我真的不喜歡艾卓吉與葛瑞芬的內線組合，這可能不是籃網未來的發展方向，我保證今後我不會再次排出這樣的陣容了。」

事實上，光從艾卓吉與布雷克葛瑞芬的場上正負值，就可看出兩人確實不太適合同時上場，艾卓吉是負12，葛瑞芬則是負10，反正籃網目前還以34勝16敗戰績，跟七六人並列東區龍頭，納許只能拿今天這場敗仗，當作測試陣容的代價。

畢竟籃網面臨連兩天出賽的體能考驗，今天作客跟公牛打完後，明天馬上回到主場面對尼克，納許雖曾放話杜蘭特、哈登兩大球星可望傷癒復出，籃網卻可能換成艾卓吉與布雷克葛瑞芬輪休，但納許不願把話說死，「就讓我們明天再來看看吧！」

(中時 )