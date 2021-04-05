童星出身的新生代演員柴蔚，因在古裝劇《步步驚心》飾演「承歡格格」廣為人知而出道，如今已18歲的她，成為亭亭玉立的美少女，近日她曬出一組出遊美照，讓粉絲都暴動狂讚「好絕一美女」。

柴蔚因為清新脫俗氣質，被指像林青霞年輕的時候，而有「小林青霞」美譽，近日她在微博曬出一組美照，寫下「春天來的慢，春天才浪漫」，只見留著一頭浪漫長捲髮的她，小露酥胸和事業線，仙氣爆棚模樣讓網友看了全暴動。

柴蔚小露性感。(圖／翻攝自微博)

柴蔚蛻去稚嫩，越大越美。(圖／翻攝自微博)

「天哪！！我們蔚寶太漂亮啦」、「越來越好看了」、「有溝，寶貝好辣」、「成熟之美」、「蔚蔚好絕一美女」。其實，柴蔚媽媽在她小時候，就喜歡把她的照片PO在網路上，後來不少網友都稱她為小林青霞，「說得多了，我媽也覺得好像是有一點像。」

柴蔚8歲時就被相中在《步步驚心》飾演「十三阿哥」袁弘的女兒承歡，並和劉詩詩、吳奇隆有過不少對手戲。之後她也曾在《芈月傳》扮演青春期的芈月，更出演過《小時代4》、《新神鵰俠侶》、《太子妃升職記》等劇，才18歲就累積不少影視作品，未來發展指日可待。

雖然柴蔚已有不少目前的演出經驗，不過即將參加高考的她，最大的心願是考上北京電影學院，並接受更系統、專業的訓練，粉絲也紛紛留言希望她高考能有好成績。

(中時新聞網)