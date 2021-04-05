童星出身的大陸女星金銘，當年在瓊瑤劇《婉君》中飾演小婉君爆紅，金銘哭戲了得，再加上她一雙無辜大眼惹人憐的模樣，讓金銘紅遍華人圈，而隨著時光奔走，金銘現在已是40歲的熟女一枚，她近日則登上陸綜大談自己被酸「童星殞落、年過40像大媽」，對此，金銘也展展現高EQ回應了。

金銘近日現身陸綜《聽姐說》，金銘一上台就向觀眾介紹自己是童星出身，自嘲她的作品「年代已久」，不過金銘也提到，儘管自己年過40了「依然要面對『婉君』這個角色帶給我的困擾」，金銘就指出，自己過去曾被狗仔偷拍，但她卻被指是「童星殞落、年過40像大媽」。

金銘感嘆，外界已經習慣她的童星模樣「很多人是不希望我長大的，我只是犯了一個童星會犯的錯誤」，同時，金銘也霸氣說：「很抱歉，我沒有長成大家希望的樣子，但是，我活成了我自己喜歡的樣子」，並高EQ發文直呼：「但我現在的樣子也不差啊」。

金銘微博全文。（圖／取材自金銘微博）

最後，金銘也強調：「希望大家不要再叫我小金銘了，我姓金，不姓小」，霸氣回應獲得全場滿堂彩。其實金銘不只是家喻戶曉的童星，她還是學霸一枚，金銘當年沒有因為演藝事業而荒廢課業，金銘卸下明星光環、回歸校園讀書，還一舉考上大陸最高學府北京大學，就讀國際關係學院，直到畢業後才重返螢光幕。

金銘8歲就以瓊瑤劇《婉君》飾演小婉君一炮而紅。（圖／取材自微博）

(中時新聞網)