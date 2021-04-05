不少民眾4日在網路和LINE群組收到一篇開頭指出是交通部前部長葉匡時貼文的文章，內容是反對衛福部發起台鐵救災捐款專戶。葉匡時5日在臉書發文澄清文非他所寫，他只是在少數個人的line群組轉傳文章，卻遭人假借他的名義，大量轉傳此文。

該貼文一開始就強調是葉匡時貼文，指衛福部憑什麼資格成立捐款專戶？受傷民眾理應接受出事單位的醫療服務及費用賠償，不是嗎？死亡者及受傷者不是理應領取出事單位的保險公司賠償嗎？

貼文並指出，現場救援人員及出事家屬不是有花蓮旅行公會提供的免費旅館住宿嗎？現場工程的修繕不是應由台鐵來自負認列支出嗎？那麼請告訴人民，衛福部還要接受什麼捐款收入？

貼文還批評，如果還要像高雄氣爆事件一樣作一些虛報金額圖利特定人士的藝術紀念裝置的話，抱歉請自付，人民不再買單了！如果是要補空虧損讓你們個個肥貓年終獎金領好領到滿的話，這次，人民該清醒了！就讓政府自負其責吧！

不過葉匡時今天(5日)在臉書表示，昨日網路上多人轉傳一篇假借他名義，反對衛福部發起台鐵救災捐款專戶，「本人在此澄清，此文絕非我作。日前確實有人傳此文給我，我也曾在少數個人之line群轉傳此文，做為群友討論之用，但本人並非作者，有人假我名大量轉傳此文，不知居心為何？」並表示對於這次太魯閣不幸事件，他身為前交通部長，實在不宜表達任何意見，造成無端的爭議。

(旺報 )