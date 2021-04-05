台鐵太魯閣號408次事故，造成50人死亡、200人輕重傷，舉國同悲。曾任國民黨青年團總團長的高雄市前鎮區青工會會長呂謦煒表示，報載交通部長林佳龍曾表示要請辭負責，但是不僅蔡英文總統說「肯定」林佳龍部長負責任的態度，甚至更有綠委說「堅守崗位才是最好的負責」、「有種留下來把台鐵民營化」，這種「有政府，會卸責」，惺惺作態的作為，噁心至極！他認為，從種種林佳龍接任交通部長後的言行，已可看出這位部長明顯不適任，「對民眾來說，不適任的部長早該下台，對不適任的部長來說，辭職也才是最好的負責。」

呂謦煒指出，還記得今年二月台鐵電力維修車撞上道班人員的事故嗎？當時林佳龍喊要加強勞安，但其實當時維修車駕駛並不知道軌道上還有人，瞭望員也沒發現有維修車正開來，事故有人為因素存在。時隔不到兩個月，又是因為人為因素，台鐵太魯閣號造成慘重傷亡，這難道不是台鐵出現系統性的問題？

呂謦煒批評，林佳龍自2019年上任至今，對台鐵也並未進行什麼有效改革，工程監督、邊坡偵測、甚至違法站票問題，也沒有任何作為，甚至現在的台鐵局長，更是由交通部次長代理。過去已經給過林佳龍部長很長的時間，但他對台鐵的改革仍舊力不從心，其實政府不該再挽留，應該讓新人上來大刀闊斧改革，這也才是公民課本上「政治責任」的真諦。

呂謦煒提醒，除了台鐵議題之外，2020年6月，端午連假國道塞爆，林佳龍卻像沒事人，希望民眾要「當個聰明的用路人」，還要民眾自己「趨吉避凶」。如果事事都要民眾自己來，還要這個政府幹嘛？疏導措施沒起作用，難道還要把鍋推給人民？

呂謦煒指出，2020年7月，林佳龍提出宣導「行人看到大車退三步」，這種「人讓車」的口號，明顯與交通法規要求「車讓人」的規範不符，更不是降低大車交通事故最根本的方式，可見林佳龍在交通政策上，可稱無知。

呂謦煒強調，從台鐵到高速公路，從軌道交通到路面交通，林佳龍通通不及格，知所進退其實才是人民之福。他說，台鐵的全名是「交通部臺灣鐵路管理局」，政府不要再護航，蔡英文總統也不要再只是「聽到」，人民期待一個會做事的政府，而不是一個只會推諉的政府。

太魯閣號出軌釀重大傷亡 林佳龍口頭請辭「個人職位不重要」

(中時 )