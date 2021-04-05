台鐵太魯閣出軌意外，新北市共有2生死亡、3生重傷留院觀察、11生及3師出院。就讀樹林區某幼兒園的6歲女童不幸過世，其9歲就讀民安國小的姐姐腦部受創仍在加護病房，另有1名新北高中女學生罹難。教育局長張明文表示，已要求局內人員及相關學校啟動相關危機處理及輔導機制，穩定親師生的情緒。

張明文表示，教育局第一時間成立緊急應變小組，持續掌握本市師生傷亡名單、立即通知相關學校關懷傷亡個案及家人，陸續派員慰問及提供所需協助，並進一步安排輔導及發放慰問金等。

新北高中罹難女學生，學校成立個案處理小組，並致電該生家長表達關心。校長倪靜貴表示，校長、老師和同學將一起到該生家裡慰問，必要時也會引進社會資源，協助家庭儘速恢復正常生活。學校將在收假上課後的第一節課，安排相關輔導人員立即入班進行悲傷團體輔導及個案輔導評估等，以穩定師生的情緒。另該生弟弟亦就讀新北市國小，已請學校加強個案輔導、提供情緒支持，協助孩子走出傷痛。

另樹林區某幼兒園6歲女童往生，該幼兒園將於上課後啟動悲傷輔導及生命教育，並持續向家人表達關懷慰問。其就讀民安國小的9歲姊姊仍在加護病房，學校3日已請導師代表趕赴花蓮探視、致贈慰問金給家人，並表達學校願意提供相關協助。

校長王健旺表示，明日一早將進行全校師生直播談話，帶領孩子為本次事故所有亡者默哀、為所有傷者集氣，同時宣導生命教育及安全防護觀念，學校也將設置集氣牆，鼓勵同學運用便利貼表達溫暖。

教育局表示，針對傷亡師生已研擬後續相關的家庭支援、悲傷輔導、團體輔導、個案輔導及評估等措施，儘快協助相關師生恢復正常生活作息。

(中時 )