台鐵太魯閣號出軌意外造成61名師生傷亡，其中包括15人死亡，對校園造成重大衝擊。教育部今天表示，將啟動關懷輔導機制，並規畫「一對一關懷」專責人員，針對受影響學生（含受傷及罹難學生）提供必要心理輔導，並涵蓋慰問金、團體平安保險理賠及其他需要協助事項等。

教育部統計，到今天為止，共61名師生傷亡，包含6名教師、3名職員、52名學生。其中有15名師生死亡，包含2名教師（均為外籍教師）、1名職員、12名學生(其中1位學生亦是現役軍人)；另有46名師生受傷，包含4名教師、2名職員、40名學生。現已有2名教師、2名職員、33名學生（1名大陸籍及1名日本籍）出院，2名學生未就醫；另尚有2名教師及5名學生住院中。

這起事件對校園造成衝擊，教育部將啟動關懷機制，學生輔諮中心或相關單位社工將投入，期盼能發現問題立即解決，直到完成治療或創傷復原。罹難學生所屬班級，也會視情況入班進行團體輔導。

教育部已請已請事件個案學生之學校啟動關懷輔導機制，視學生需要提供相關協助。大專校院的部分，教育部透過四區大專校院輔導工作協調諮詢中心聯繫提醒區內學校，請學校主動啟動關懷輔導。

高中以下學校部分，教育部國教署已掌握名單，請學校主動啟動心理諮商輔導，並與相關地方政府學生輔諮中心保持聯繫；教育部所設學生輔諮中心，後續亦協助提供諮商輔導。教育部也通知高中以下學生較多的台北市、新北市及桃園市主管同仁知悉，將主動啟動心理諮商。

教育部也規畫「一對一關懷」專責人員，針對受影響學生(含受傷及罹難學生)提供必要心理輔導及其他服務。由學校輔導室（或學生輔導中心）指派1位專責人員進行個案管理，連結必要的資源。非屬學校附設之獨立幼兒園，也請園方指派1位專責人員給予關懷與協助。對於目睹重大事故學生的後續輔導，教育部將勾稽學生資料庫，篩選出具學籍者，請學校主動提供輔導協助。

(中時 )