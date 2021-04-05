20歲星二代歐陽娜娜是歐陽龍與傅娟的次女，長得清秀又拉得一手好琴，自小就是鎂光燈的追逐焦點，即便她將事業重心轉往大陸，一舉一動仍受關注，隨著時光的推移，歐陽娜娜的穿衣風格變得越來越有女人味，近期曬出一組西裝裡僅穿鏤空馬甲的辣照，卻意外撞衫「陸版泫雅」女星宋妍霏，硬生生被比了下去。

歐陽娜娜在大陸發展順遂，廣告代言和節目通告接到手軟，最近她穿上知名服飾品牌的春夏系列套裝，純白的寬鬆西裝少了拘謹、多了一份隨性，裏面搭配一件貼身、短版的鏤空馬甲，胸前繫帶的設計使美胸若隱若現，替中性的西裝增添一絲性感，不過這件馬甲有做露腰設計，但歐陽娜娜選擇讓衣擺跟長褲相接，幾乎沒什麼露到側腰線條。

反觀敢穿敢秀的25歲女星宋妍霏，從南韓JYP娛樂當練習生後，回到大陸發展演藝事業，美豔的臉孔和火辣的身材相當受歡迎，近期她現身機場，穿了跟歐陽娜娜同一套的純白西裝，只是她將鏤空馬甲的綁帶調得很鬆，大喇喇露出正面白皙的肌膚，以及找不到贅肉的ㄦ字纖腰，好身材不言而喻。

歐陽娜娜和宋妍霏把同件套裝穿出不一樣的感覺。（圖／微博）

宋妍霏的無P圖就相當完美。（圖／微博）

歐陽娜娜和宋妍霏的撞衫照很快地被陸網拿來比較，因為兩人穿起來的風格完全不一樣，被笑稱根本是「買家秀」和「賣家秀」的差別，許多陸網友較欣賞宋妍霏大方穿衣的態度，誇讚：「這麼性感的衣服就是要露啊」、「宋妍霏衣架子」、「好會穿」，更是有「沒有對比沒有傷害」的留言冒出來，不過還是有網友喜歡歐陽娜娜若隱若現的穿法，「一樣好看！」

歐陽娜娜的穿搭一樣有人喜歡。（圖／微博）

(中時新聞網)