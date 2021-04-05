中天綜合台《小明星大跟班》6日播出主題「小大辯論會-社會議題篇」，邀請演藝圈與媒體圈的辯論高手黃豪平、蘿莉塔、徐凱希、王又正、謝寒冰等，一同探討社會議題。首先探討的內容是「五六年級小學生應該要有手機？」，選擇正方的黃豪平率先開攻：「好奇心殺死貓，你禁止他們用手機，他們就對其他東西再成癮，手機能達成的事情，難道傳紙條做不到嗎？像是性交易，紙條也能做到啊。」反方代表徐凱希聽完猛搖頭：「你說紙條可以性交，請你舉出一些實例。」不料黃豪平竟直言：「我等一下傳給妳啊。」此話一出Sandy立馬阻止：「不要公然邀請這種事。」

徐凱希以未成年使用手機發生的不幸事件來答辯，包括聳動全球的「N號房事件」等，「數據會說話，網友曾對兒少提出的特殊要求，視訊通話就高達了57.2%，你根本不知道那通視訊電話裡，發生了什麼事情」。評審團聽到這些論調，馬上將支持票投向反方，這時正方派出名嘴謝寒冰即刻救援，他認為現在是一個科技化世代，一昧拒絕孩子持有手機，長期下來可是會造成與社會脫節的情況，父母應該要教導孩子如何正確使用手機才對，「這個社會確實有很多險惡的地方，但我以前的時代沒手機，難道就沒發生過社會案件了嗎？提早讓他知道這個社會的險惡，總比他出社會才被騙好」，此話一出瞬間獲得壓倒性勝利。

Sandy對話機智。（中天綜合台提供）

接著探討「休假日有工作訊息應該要回覆嗎？」，王又正以自身經歷分享：「我的工作是不可能不回訊息，我們不只回訊息還要回公司。」聽到反方提到假日做再多，薪水也沒變的言論，王又正指出：「知道為什麼你只領2萬2嗎？因為你不回訊息啊。」謝寒冰聽不下去開嗆：「我也是媒體記者出生，我曾經整整三年沒有休假，今天為什麼會有這麼多慣老闆，還不就是員工慣出來的，我們一定要杜絕這種東方文化的奴才思考。」黃豪平立馬反駁：「休假時回訊息是奴才文化？在我看來這是一種團結精神的展現，東方文化講求團結，我們才有機會累積五千年的歷史。」不料謝寒冰再補上：「就是我們這種五千年的奴才文化，人家一百年就把我們打垮了，你們不是自稱覺醒青年嗎？先讓慣老闆覺醒吧。」雙方吵得不可開交。

辯論會現場雙方砲火猛攻，吳宗憲忍不住也加入正方參賽，他說：「妳明知道這件事情很急，妳還不站在公司的角度去看待，當一個員工最棒的就是充滿著被利用的價值。」吳宗憲越發激動，甚至對著全場喊話：「如果妳連假日休假，恁爸打電話給妳都敢不接的話，我不相信妳未來會有多厲害啦。」不料這時Sandy低聲回應一句：「他就是常常遇到不回訊息的女兒啦。」吳宗憲補道：「我的屬下就是我的女兒。」《小明星大跟班》每周一至周五晚間10點中天綜合台播出。

(中時 )