孟加拉首都達卡附近今天發生沉船事故，一艘擠滿多達50名乘客的小型渡輪與另一艘船碰撞後沉沒，已造成5人喪生，救難隊正在搜救。
官員告訴法新社，這艘渡輪從首都達卡（Dhaka）20公里外的中部工業城市納瑞陽甘吉（Narayanganj）出發，要前往鄰近的蒙西甘吉（Munshiganj）區，但在下午約6時，於拉克什亞河 (Shitalakhsya River）沉沒。
孟加拉政府日前證實，為遏止最近再度激增的2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，將自5日起實施全國封鎖，為期7天。
當地警方調查員表示，渡輪上擠滿了趕著離開納瑞陽甘吉市的乘客。
納瑞陽甘吉市行政官員沙克（Shukla Sarker）表示，有5人罹難；消防隊潛水員正帶領搜救工作。
沙克說，有11人從河裡被救起，其他乘客可能已游到對岸安全地點。因此，尚不知有多少人失蹤。
地方警長表示，事故發生後，強烈風暴來襲，救援工作因而受阻。
在防疫封鎖令下，孟加拉所有國內旅運服務自5日起暫停，包括巴士、渡輪、火車和班機。
孟加拉境內有數以百計水道縱橫交錯，渡輪事故頻傳。
數以百萬計民眾重度倚賴渡輪為交通工具，特別是在孟加拉南部沿岸地區，但船隻安全紀錄很差。
達卡去年6月也發生類似事故，一艘渡輪被另一艘船從後面撞上而沉沒，至少32人喪生。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1100405
(中央社)
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