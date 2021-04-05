天使大谷翔平(右)補位本壘時跌傷腳，白襪阿布瑞尤彎腰關切。（美聯社）

大谷翔平轟出特大號全壘打。（MLB臉書）

天使隊大谷翔平寫下「二刀流」里程碑，他5日對戰白襪，首度在大聯盟擔任「先發投手兼第2棒」。首局上大谷登板以火球解決3人後接著去打擊區報到，逮中第一球就轟成中外野450呎特大號陽春炮！如果他在投手丘上撐滿5局，這仗就足以載入史冊，可惜棒球場上的事總是出人意表，因為捕手史塔西(Max Stassi)的要命失誤而讓大谷白忙一場。天使終場以7-4獲勝。

大谷登板前4局都沒有失分，5局上他接連保送弄成兩出局滿壘危機，當時天使還有3分領先，他自己先暴投送掉1分。這時輪到白襪第4棒孟卡達(Yoan Moncada)打擊，大谷雖然火球連發，孟卡達佔據心理優勢迫使大谷投得很閃。最終一顆壞球騙到孟卡達出棒三振，但捕手史塔西沒接住，孟卡達「不死三振」溜上一壘，白襪一口氣跑回2人追平比分！

更倒楣的是捕手史塔西撿球之後傳一壘又失誤，一壘手沃許(Jared Walsh)沒接好，隊友回傳本壘時，補位的大谷翔平又被白襪跑者阿布瑞尤(Jose Abreu)撞到而受傷，以4.2局、92球、3失分(1責失)、7次奪三振、5個保送含恨退場。假使他順利三振孟卡達就可當上勝投候選人，結果退場時3比3無關勝敗。

大谷此戰仍留下一些英雄般的數據，首局他投出時速100.6英里火球(約161.9公里)是全聯盟開季最快的一球，他自己揮出的全壘打初速達到115.2英里，打破隊友「神鱒」卓奧特(Mike Trout)的115英里紀錄。先發投手兼任第2棒也是大聯盟自1903年紅雀投手鄧里維(Jack Dunleavy)以來的第一人，鄧里維當年失7分吞敗、4打數掛零。

(中時新聞網)