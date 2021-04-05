前內政部長李鴻源今日接受POPradio廣播專訪表示，台灣每年有10％預算都用在補貼能源上，而政府過去每年補貼給竹科的水錢是20幾億，應該趁現在缺水而大家開始重視的機會，要求產業投入回收水，否則等到不缺水時，這件事大家又忘了。

李鴻源指出，台灣的高科技產業根本沒辦法停水，所以現在竹科跟南科很多公司都去台中水湳回收廠買水，然後再用水車載回，這樣算一算每度水成本大概600元，但一般自來水大概是10元，差到60倍，這些公司每天光是運水車的錢就上千萬。

李鴻源說，竹科的高科技公司群，若缺水50％，無法產能全開，1天損失就是30億台幣，這是2011年的數字，到了現在可能更高。中鋼只要斷水1天，損失就是7億，對這些產業來說，生產線是不能停的。

李鴻源表示，旱災不是今年才發生，過去本來就是每隔2-3年就會發生一次，但過去大家無感，但今年因為「護國神山」，它們是台灣的經濟命脈，不能出問題，所以大家都覺得「痛」。

李鴻源指出，過去只要缺水，就拿農業用水來補，這些是農民救命的水，然後再補助每季1甲農地8萬塊，這要農民怎麼過日子？科技業拿農民的水賺了很多錢，但跟農民有什麼關係？

李鴻源說，現在自來水1度10元，但開發成本1度是30元，政府每賣1度水就倒貼20元，竹科1天30萬噸用水，等於1天補貼600萬，1個月就是1.8億，1年20幾億。

李鴻源表示，最近台達電董事長鄭崇華自己出面表態，說產業不應該這樣被政府補貼，自己也追蹤了鄭崇華的思緒，鄭想表達的應該是，水跟電都該是製造成本。

李鴻源指出，國家的預算有10％被拿來用在補貼能源上，台灣每年要補貼上千億，結果產業越補越沒競爭力，因為水電太便宜，對產業來說不是重要的生產成本，以至於工廠用水的回收率比例一直很低。

李鴻源說，最近因為缺水，所以終於開始討論竹科用水回收要達20％，但1980年代時，荷蘭就已要求工廠回收水要達80％，2011年台積電投入5千萬要讓用水回收達85％，因為台積電的廠若產能全開，1天耗水約30萬噸，大概等於1個苗栗縣的用水量。而台積電投入5千萬，事實上，半年就回收了。

李鴻源表示，台積電拿得出5千萬，但一般中小企業連5百萬都拿不出來，因此政府應該把棍子跟胡蘿蔔都用上，告訴大企業，3年內用水要回收85％，否則執照吊銷，工業局應該要求，新建工廠節水未達85％，就不發給執照。

李鴻源說，另一方面，政府貸款給企業，還讓企業減稅，再讓工研院、大學的學術單位去做技術協助，如此下來，工業用水可省85％，水的回收產業建立了，可以拿這套技術到世界各地賺錢，這就叫循環經濟。

李鴻源表示，除了台積電應該還有其他企業在做，但這不是普遍性的，因為每度水只要10元，企業幹嘛去做？現在因為缺水，所以回收水的議題才會被拿出來討論，等到不缺水的時候，一定又會說「不好意思我不做1度要18元的回收水，用1度10元的自來水就好。」

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(中時 )