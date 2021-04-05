台鐵在2日發生嚴重鐵路意外，造成超過50人意外身亡，繼2018年普悠瑪事件後，台鐵再度發生嚴重意外，但資深媒體人陳揮文注意到，當時普悠瑪意外台鐵所賠償的和解金為1570萬，但這次太魯閣號台鐵卻僅擬補償540萬，兩案相差超過1000萬，這讓陳揮文呼籲蔡英文不要再跟罹難者家屬「說廢話」了，應盡早給家屬最基本的慰問以及照顧。

陳揮文今(5)日在臉書中指出，蔡英文3日前往醫院慰問在意外中的傷患時，竟出現「你現在感覺怎麼樣？」「很幸運」、「哇，您身上很痛吧？」「痛啊」這種對話，讓陳揮文非常傻眼，直呼這根本是廢話吧？他表示，現在這個時刻，全國最重要、最關切的事，莫過於追查原因、改革台鐵，而不是看妳作秀。

陳揮文更表示，2018年所發生的普悠瑪意外，當時的和解金為1570萬，且至今仍未定案；但如今的太魯閣號意外，台鐵竟僅擬補償540萬元，兩案數字相差1000萬以上，這讓人相當難以接受，陳揮文呼籲蔡總統，不要再關心鄭文燦體重了，至少比照2018年普悠瑪案的和解金，給予太魯閣號案的家屬最基本的慰問以及照顧，

陳揮文的貼文引發網友討論，表示「我想蔡總統應該沒有把心帶出來」、「只會說廢話，就像一位罹難者家屬說的，蔡英文從沒改進」、「我覺得普悠瑪的1500萬賠償也不夠，再多一倍都不過分」、「怪不得需要看講稿才能正常說話」、「今天公祭明天忘記」、「只有交通部長下台是不夠的！蘇貞昌院長，還在戀棧嗎？」

蔡英文赴靈堂上香 罹難家屬悲慟嘶喊：你每次都說聽到，都沒改進！

(中時新聞網)