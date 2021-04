台鐵太魯閣號408車次遭遇重大事故,目前造成50人死亡、200人輕重傷,稍早已確認第49名罹難者為吳姓網紅「心享事宸ˍ韓德凱文森」,從他在IG最後的貼文可以看到,他十分期待為期12天的台東遊,還預告「走一趟可遇不可求的旅行」,令人心碎。

韓德凱文森在IG的最後一貼文是4月1日,當時他在文中透露,「以為相對輕鬆,實際卻倍加忙碌,沒關係,明天我們就真的離開都市裡,走一趟可遇不可求的旅行」,並標註日期,字裡行間都是對旅行的興奮期待,「The day is coming, let travel for 12 days in Taitung」。

韓德凱文森最後貼文曝光。(圖/翻攝自韓德凱文森IG)

韓德凱文森還在文末強調,為了這次旅行他用掉了所有特休,2日當天他也傳訊息告訴朋友自己已經搭上太魯閣號,7點26分他從板橋站搭上前往台東的太魯閣列車,8點左右抵達松山站,並告訴朋友「直接補票,多補5成票價,花錢消災的概念,現在大搖大擺坐在地上」,接著便失去消息,顯見他是因為坐在地上,導致傷勢嚴重才不幸罹難。

意外發生2日以來,親友不斷焦急尋找韓德凱文森的下落,如今確定死訊,也引來許多粉絲、網友湧入IG悲痛哀悼,「你怎麼就這樣離開了大家..... 剛剛看到新聞確定你為此次事故第49名罹難者.... R.I.P一路好走」、「多希望一切只是一場愚人節玩笑...」、「一路好走,極樂淨土!」

(中時新聞網)