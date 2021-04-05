台鐵太魯閣號408車次遭遇重大事故，目前造成50人死亡、200人輕重傷，稍早已確認第49名罹難者為吳姓網紅「心享事宸ˍ韓德凱文森」，從他在IG最後的貼文可以看到，他十分期待為期12天的台東遊，還預告「走一趟可遇不可求的旅行」，令人心碎。

韓德凱文森在IG的最後一貼文是4月1日，當時他在文中透露，「以為相對輕鬆，實際卻倍加忙碌，沒關係，明天我們就真的離開都市裡，走一趟可遇不可求的旅行」，並標註日期，字裡行間都是對旅行的興奮期待，「The day is coming, let travel for 12 days in Taitung」。

韓德凱文森最後貼文曝光。(圖/翻攝自韓德凱文森IG)

韓德凱文森還在文末強調，為了這次旅行他用掉了所有特休，2日當天他也傳訊息告訴朋友自己已經搭上太魯閣號，7點26分他從板橋站搭上前往台東的太魯閣列車，8點左右抵達松山站，並告訴朋友「直接補票，多補5成票價，花錢消災的概念，現在大搖大擺坐在地上」，接著便失去消息，顯見他是因為坐在地上，導致傷勢嚴重才不幸罹難。

意外發生2日以來，親友不斷焦急尋找韓德凱文森的下落，如今確定死訊，也引來許多粉絲、網友湧入IG悲痛哀悼，「你怎麼就這樣離開了大家..... 剛剛看到新聞確定你為此次事故第49名罹難者.... R.I.P一路好走」、「多希望一切只是一場愚人節玩笑...」、「一路好走，極樂淨土！」

(中時新聞網)