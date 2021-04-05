今年第24屆俄羅斯阿基米德國際發明展成績今天揭曉，台灣共48件作品參賽，最後獲得35金、10銀、3銅，總成績排名世界第2，僅次於地主國俄羅斯。

台灣代表團團長，中華創新發明學會理事長吳智堯表示，今年共有來自俄羅斯，澳洲，波蘭，埃及，韓國，泰國共18個國家，超過600多件創新發明產品，海外參展者以線上方式參賽，台灣共獲得35金、10銀、3銅，成績不錯。

雲科大化工材料系粘譽薰教授，帶領團隊葉峻瑋、鄒孟學、李晨愷與廖浚菕發明「以靜電紡絲製備高效率竹炭奈米纖維複合材料濾材」，不僅可以自然分解，同時可過濾達99％的PM2.5粉塵微粒與細菌，雖較現有熔噴布料貴，但未來可廣泛應用在口罩、空氣清淨機與淨化空氣等相關產品，在疫情下深具環保潛力，獲得金牌一面。

勤益科大機械系教授陳聰嘉帶領的師生團隊陳仕勳、吳俊賢、劉議澤、張育騰等人，與業界阮志成、蕭添進共同攜手研發「位能車」，不需要電池就能獲得動力的創意概念，獲得金牌。

陳聰嘉表示，騎乘位能車，可較一般自行車來的省力，重量也比電動自行車輕，由於動力的集中和釋放部分是由純機構組成，所以不會有電池耗盡和廢電池回收的環保問題，透過純機構設計出來的輔助動力裝置，加裝在一般的腳踏車上，就能透過踏板倒轉、震動來儲存能量，讓騎自行車也能輕輕鬆鬆。

這次獲得金牌年紀最小的，則是來自台北市私立復興實驗高級中學學生彭少函、彭少謙、官柏安、黃彥儒、陳以倢、陳以晏團隊，共同發明「多功能生活輔助裝置-電動升降馬桶坐墊、座椅」。

他們在日常生活中觀察到高齡者、行動不便的人在坐下、起身時，膝蓋負擔都很大，即使看護協助搬動也時常受傷，因此研發出可升降的座椅、馬桶坐墊，在起身或將要坐下時，裝置可以抬升到最佳高度及傾斜程度，大大的減輕使用者膝蓋的負擔。

(中時 )