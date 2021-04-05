台鐵太魯閣號撞上滑落工程車，釀成50死慘劇。工地主任至今仍謊話連連，引爆家屬不滿，一名坐在第一車的乘客在逃生時，意外拍下義祥工地負責人李義祥與另一名工人站在邊坡上觀看，懷疑也是工地工人，但台鐵將畫面交由多位工程單位指認，均獲得「不認識」的回覆。

台鐵上午獲報工地疑有其餘多名工人出現的照片後，立刻交由各施工單位進行查證，根據花蓮工務段請各工程在往人員指認後，包括主辦的花蓮工務段施工室主辦工程司、主任、專管、監造、廠商等部分人員，均表示不認識此人。

但花蓮地檢署偵查後發現，施工現場除了李義祥外有2人已上在現場，目前正釐清身分。

倖存民眾指出，出軌當天是9點28分發生撞擊，自己是9點49分看到山坡邊有人便拍下照片，透過照片看到當場不只李義祥一人，還有另名穿著深藍上衣男子在邊坡上觀看。

脫困乘客也透露，他們被撤離時，還看到一旁至少有6位工人查看，並對著他們「點頭示意」，那些人看起來並沒有報警，也沒有下來幫忙，就只是盯著太魯閣號看，也說明工地並沒有停工，李義祥也並非一人到工地視察。

此外，網友在PTT上整理多張民眾現場拍下的照片，發現平頭工人出軌事發後人走到車廂附近，深藍色上衣男子還特地穿上厚外套下去太魯閣號出軌現場觀看，讓人質疑「為何要穿上外套變裝」，也有網友質疑，似是假扮成太魯閣乘客逃離現場。

根據第一現場瞬間照片與影片，工地負責人李義祥身旁還有一群工人，對於李義祥自稱「自己一人到現場巡視」的說法不攻自破。由於台鐵早已發文要求連假期間沿線工程全部停工，這些工人還恰巧都在現場，顯然內情並不單純，疑似有偷施工嫌疑。

鐵證曝光！太魯閣號事故後「一群人」站山坡冷看 藍委質疑肇事「十大疑點」另有黑幕

(中時新聞網)