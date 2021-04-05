北區街頭鬥毆案，警方陸續追緝11人到案。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

郭姓女子兩年前與黃姓前夫離婚，黃男仍糾纏不清，郭女最近剛與鄭姓男子結婚，鄭男發現黃男還透過朋友約妻子吃飯，醋意橫飛，5日凌晨3時20分與黃男相約在北區談判，兩方人馬開車在中華北路互相追撞，街頭毆打，數人掛彩送醫，驚動警方，逮回5車11人，依照公共危險與妨害秩序移送台南地檢署。

郭女與27歲黃男兩年多前感情不睦離婚，黃男卻持續騷擾，女方兩個月前再婚，與現任丈夫25歲鄭男感情甜蜜，鄭男不滿黃男一直騷擾妻子，屢次告誡卻沒用，最近又發現對方透過朋友約妻子吃飯，暴怒之下，約對方在中華北路一家牛肉湯店門口談判。

黃男找來5名朋友，分乘3車先到場，見鄭男2車5人抵達現場時，直接開車上前攔阻，隨即互相在街頭追撞，兩方11人當街持棍棒開打，現場一番混戰，多輛汽車被撞凹並遭砸毀。

深夜街頭喧嘩聲引來民眾報警，案發後其中2車逃逸，3人送醫，警方到場時，只剩3人在現場。

深夜街頭鬥毆被以為是黑幫火拚，驚動警方大動作逮人，經調查後，得知是前、後任丈夫為郭女爭風吃錯引起，陸續將涉嫌11人查緝到案。

警方釐清發生原因，先朝公共危險與妨害秩序罪嫌移送台南地檢署偵辦，再由兩方決定是否提告傷害。

(中時 )