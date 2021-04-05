台鐵太魯閣號408車次重大死傷事故，搜救工作進入第4天，機務搶修隊今天凌晨2點多順利將卡在清水隧道內的第5車廂拖離，不過遺體卡在第6車廂轉向架下方，仍待遺體移出後，才能進行拖離作業。此外，隧道因與車廂劇烈撞擊，有安全疑慮；交通部長林佳龍今前往了解搶修狀況時說，經和土木技師討論後，尚需10天確認隧道安全，不過目標暫定在20日完成搶修、安全檢測及必要補強。

卡在隧道內的第6車廂尚有遺體壓在約15噸的火車轉向架下方，救援困難，搶修人員目前正研議如何脫困，待遺體移出後，即會陸續將車廂拖離隧道。

林佳龍今受訪表示，這幾天經搶修人員24小時的努力，現在已經拖出第5車廂，第6車廂目前仍在檢方的指揮下進行勘驗，勘驗結束後會從第6、8車廂兩側進行拖離，不過工作尚需要2天。

林佳龍接著說，待隧道內毀損的車廂拖出後，搶修人員就能入內鋪設鋼軌、枕木、電力號誌等相關設施，土木技師同時也會針對隧道結構安全進行檢測，不過經過討論後，尚需要10天的確認時間，不過目標暫定在4月20日完成全面搶修工作、安全檢測及必要補強。

林佳龍也感謝搶修人員在24小時不眠不休的努力下，將車廂一一拖離現場，並再三叮嚀他們須多加留意健康及安全。他也謝謝搜救人員、義工及醫護人員24小時陪伴。

針對卡在第6車廂的遺體與車廂何時移離，台鐵代理局長祈文中表示，今天會配合檢方將遺體移離後，由隧道北口開始吊離，經同仁了解，第6車廂嚴重破損，作業時間相對較長，其車身跟連結器扭曲狀況較難處理。

祈文中表示，希望在移離遺體時不要又擾動車身，導致東西掉落碰觸到遺體，怪手進去後先將傳動軸往上拉，吊離後遺體才有辦法移出，總而言之，會先把前置作業做好，吊掛傳動軸移離後，待檢查官相驗完畢把遺體移開現場，全數完成才會再進行其他動作。

祈文中說，同仁目前仍嘗試現場作業，將它復歸回到連結器；若不可行，就會把車廂跟連結器掛在一起來歸位，不過還是希望能像第5車廂一樣順利運離現場。若真的不行，會拖到隧道口後吊到東側空地置放。

祈文中說，第6車廂會陸續往北脫離後，接著再將第8車廂由南口移走，推估今天跟明天才有辦法把將第6車廂和第8車廂處理完，不過第8車廂車身殘餘不到4分之1，只能用切割方式，今天也會開始啟動切割作業，可能要等到明天能完成。

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(中時 )