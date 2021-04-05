🔥 EIGHT THREES 🔥



A new career-high from 3PT for LONZO, who's up to 27 pts #WBD pic.twitter.com/ZbuJaPHcuh — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) April 5, 2021

先前因為右腿拉傷缺席7場的「球哥」朗佐鮑爾，5日宣告傷癒復出，隨即投進生涯新高的單場8顆三分球，貢獻全場最高27分、另有9助攻、4籃板、3抄截，帶領鵜鶘122比115強壓地主火箭，但他打到最後關頭，卻因小腿抽筋提前退場。

就算休兵兩個多禮拜，朗佐鮑爾三分手感依然火燙，鵜鶘雖沒「爆鞋哥」錫安威廉森、英格拉姆兩大主力前鋒，鵜鶘仍可保持一路領先，朗佐鮑爾在最後1分24秒抽筋退場，布雷索、詹姆斯強生、赫南戈梅茲等人卻幫忙鵜鶘留住勝利。

鵜鶘全隊7人得分上雙，除了朗佐鮑爾刷新單場投進三分球紀錄，布雷索也拿19分，詹姆斯強生18分、7籃板及4火鍋，赫南戈梅茲15分、12籃板，亞當斯12分、11籃板，馬歇爾12分，海斯11分，但亞當斯卻觸發腦震盪保護程序。

火箭以剛從塞爾提克換來的歐利尼克26分最高，泰特也拿19分，伍德15分、12籃板，凱文波特與史德林布朗各有12分，當家控衛沃爾仍因左膝受傷，4月份到現在還沒上過場，苦吞4連敗的火箭，目前排名西區倒數第2，繼續努力擺爛中。

(中時 )