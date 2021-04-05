繼關中天、華視進駐52台強渡關山後，蔡政府再度被抓到黑手伸進媒體！旅美學者林環牆4日在臉書表示，有節目主持人經常邀資深媒體人彭文正線上訪談總統蔡英文的論文門，總統府放話要求該名節目主持人「自我節制」；該主持人隨即於3月31日在節目裡表示，因為害怕，所以未再邀彭文正上節目。

林環牆表示，該電視節目主持人有提到因為總統府要他們自我節制，所以不敢再邀彭文正上節目，林環牆指出，這一個「總統府要媒體自我節制」的事件非常嚴重。

林環牆表示，擁有最高權力的總統府不知自我節制，反而威脅報導論文門的媒體要自我節制，這是公然違憲、壓制新聞自由，更讓台灣民主大倒退，走回過去的威權恐怖統治。

他指出，蔡英文是論文門主角，卻告學者、壓制媒體報導論文門，摧毀台灣的新聞自由；總統府既然已威脅節目主持人，當然也會以同樣手法對付其他媒體。

林環牆憂心，蔡英文的所謂「英派」政權，已完全背離民進黨「黨政軍退出媒體」的傳統價值，台灣的民主選舉也已遭到嚴重扭曲。

(旺報 )