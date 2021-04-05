台鐵太魯閣號2日因撞上工程車發生出軌意外，造成50死、約200人輕重傷，檢討聲四起，資深媒體人李艷秋昨預告，「1450網軍」在未來幾天不但會帶風向，且會大舉出征。今（5）日台北市議員羅智強則在臉書轉PO一則文章，指出筆法很熟悉，似乎與「卡神」楊蕙如養的網軍idcc口吻一樣。

3日在PTT出現一則文章提到，台鐵態度的確很惡劣，這部份也不用替他們說話了，「爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步。但交通部那邊的公務員朋友也跟我說，小英這次是被迫背了一個黑鍋，大家可能不知道小英完全管不到台鐵、小英完全管不到台鐵、小英完全管不到台鐵」。

PTT一則文章談及太魯閣出軌意外，羅智強認為文章筆、口吻法與「卡神」楊蕙如養的網軍idcc一樣。（圖／摘自PTT）

該文章指出，「我也是第一次聽到覺得X怎麼可能？」但台灣鐵路管理局直屬於行政院體系，和小英所管的外交、軍事並不互相隸屬，因此「台灣鐵路局沒有一個人是小英管的，沒有一個人是小英派的，沒有一個人的考績是小英打的，沒有一份薪水是小英發的」。

雖蔡英文是總統，但該文章內容提到，她真的管不到這塊，「台鐵這些人就是十幾、幾十年下來，跟當初2016以前國民黨派的官僚一樣，是一群老油條，講難聽一點叫作黨國XX。國民黨要強打台鐵有多爛是沒關係，反正打到的都是你們之前的遺毒，建議嚴懲失職人員，盡量打沒關係，反正打的都是那些老油條，打死換光光，我想八卦板年輕人會很高興的」。

對此，羅智強今在臉書表示，看到這篇奇文，不分享對不起蔡英文，只能說民進黨的1450預算沒白花。他也說，「這筆法有沒有很熟悉？」就和駐日代表謝長廷當年愛將楊蕙如養的網軍idcc口吻一模一樣，護航謝長廷，狂黑大阪處是「黨國餘孽」，最後逼得前大阪辦事處長蘇啟誠以死明志。

(中時新聞網)