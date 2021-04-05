Grace和老公阿翔兒童節當天帶三個小孩與家人到台中出遊，沒想到兒子布朗尼忽然正面朝地跌倒，隨即滿口鮮血放聲大哭，讓她內心充滿驚嚇，回憶當時，她5日凌晨在臉書寫下，「聽聲音就知道不妙了，看到門牙上方牙齦肉差點沒昏倒（太可怕不詳述），抱起來就往急診方向跑，沿途阿母和老爺太緊張到發抖，怕他牙齒骨頭斷裂，牙齒掉落等等，要縫合之類的」。

沒想到布朗尼竟然邊哭邊問Grace：「可以先幫我把鞋穿好嗎？」她先穿好一隻腳，沒想到布朗尼繼續用含滷蛋式的聲音說：「還有一隻，可以幫我穿好嗎？」讓她有些哭笑不得，「雖然我真不懂這時候為什麼一定要穿鞋，是水瓶男的幽默嗎？」她與阿翔帶兒子跑了兩間大醫院急診室，幸好最後一切順利。

Grace度過難忘的兒童節。（摘自臉書）

Grace回憶整個過程寫下：「珍惜每一刻，謝謝一路幫忙的大家。」忙完布朗尼的傷口治療，一行人到鰲峰山探索公園走走，為兒童節畫下美好句點。

(中時 )