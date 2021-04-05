日本境內從2020年11月爆發第3波疫情以來，迄今已超過7400人喪命，占日本累計病故總數約8成，原因可能與高齡者設施及醫療機構群聚感染病例爆增有關。

日本境內從2020年初爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以來，共經歷2020年春季、夏季及秋季3波疫情侵襲，至今仍未完全平息；如果疫情復燃，將形成第4波疫情。

朝日新聞報導，大都市的死亡病例超過半數是在高齡者設施及醫療機構內發生，第3波疫情一發不可收拾，造成死亡病例激增。

有人認為，日本現正面臨第4波疫情，而今年一月初發布的「緊急事態宣言」直到3月下旬才解除，長達兩個半月的時間，明顯已讓民眾感到「自肅（自我克制）疲勞」，且傳染力強的變種病毒株威脅已然逼近。

疫苗接種要達普及程度還需要不少時間，日本政府分科委員會會長尾身茂認為，日本正處於阻止疫情回升反彈的關鍵時期。

根據朝日新聞自行統計，日本境內不含邊境檢疫及「鑽石公主號」郵輪的死亡病例，到3月底止共9173例，其中7404例是在2020年11月以後死亡。

而疫情快速擴散的北海道、東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、愛知縣、大阪府及兵庫縣等8都道府縣，加總死亡病例就占日本整體約3/4。

日本政府厚生勞動省表示，第3波疫情中的死者裡，60歲以上占了96%，特別是80歲以上最多，占67%。

一般認為，第3波疫情造成死亡人數激增的原因之一，與高齡者設施（例如老人中心等）及醫療機構內感染擴散有關。

根據厚生勞動省公開資料，截至今年3月底止，高齡者設施發生兩人以上的群聚感染件數為1176件、醫療機構992件。

與截至2020年10月止（即第1波加上第2波）的群聚感染加總件數相比，在高齡者設施部分，第3波是前兩波的5倍；在醫療機構部分，第3波是前兩波的3倍。而在餐飲店的群聚感染件數，第3波為前兩波的兩倍。（譯者：黃名璽/核稿：曾依璇）1100405

(中央社)