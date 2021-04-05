台鐵太魯閣號408次列車撞車事故導致重大死傷，目前「76行者遺體修復團隊」已投入數百名修復師，但因還有殘骸仍待確認，導致時程延宕，修復師陳修將表示，目前正在修復台鐵員工女兒卓思潔遺體，預計中午前能完成。

陳修將說，已修復完成遺體28具，現階段正在修復卓女遺體，已答應家屬，盡量中午左右讓她回家，因其頭、臉部有缺損，正在努力重建，至於還有多少遺體需要修復，陳修將無法切確給予數字，他指出，目前手上資料有屍塊、殘骸待確認，要待後續有完整拼湊才能進行。

陳修將提及，開始修復遺體前有多重程序，在事故現場發現遺體後，會先送至殯儀館，待檢察官相驗、家屬指認身分，確認其資料後交付遺體，只要家屬簽立修復同意書後，團隊會開始作業，施作完成會再聯繫家屬前來領回。

昨天陸續已有家屬前來殯儀館認領親人回家，記者提問，家屬的反應為何，陳修將表示，有家屬比較激動、情感豐富，看到修復團隊一度要下跪道歉，但他們覺得只是做好自己應該做的事，趕緊阻止家屬下跪，他提及，很感謝大家的信任，也很榮幸施作的結果符合家屬期待。

陳修將說，目前人力、物資調派都還足夠應付需求，比較困難的是時間點有延宕，遺體斷肢殘還待確認，希望家屬理解並體諒，會盡量讓每具遺體能完整回家，不管難易度，團隊都會盡全力完成。

但有許多修復師看到家屬悲痛的心情，也連帶受影響，陳修將指出，這次的意外發生的很突然，很多是父母帶著孩子全家出遊，或是回家鄉度假，過程中不幸發生事故，因此對家屬衝擊大，有很多同仁因家屬情感受影響，心裡也有衝擊，這些過程必須自己克服，但技術層面一定沒問題。

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(中時 )