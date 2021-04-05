台鐵太魯閣號列車發生史上最嚴重的出軌事故，造成50死、上百人受傷的空前慘劇，不僅震驚社會，更令人哀痛又悲憤。對此，宅神朱學恒踢爆，綠營網軍為了降低這起事故對民進黨的傷害，已在網路上帶風向卸責，更揭露綠營網軍手法，感嘆真的是刷新下限，蠢到有剩，北七戰隊。

宅神今（5日）在臉書發文表示，人禍在前，綠營側翼不痛定思痛檢討，反而先帶風向卸責，他們處理這種人禍導致的悲劇已經越來越有效率，也刷新下限。接著，宅神披露綠營網軍手法，先是找一群連發文者都分不清楚的來栽贓洗版說「肥宅說風涼話超沒人性豬狗不如」，但問題是自己什麼都沒講，然後北七戰隊就繼續稱「不管你一定是刪文」。宅神對此譏諷，這種栽贓是智力測驗嗎？搞不好這些人到今天都不知道自己笨到灌水找錯版面；然後這些側翼就又批不能指責官員，「你們只要敢指責我民進黨官員，就是只想政治鬥爭」！

宅神痛批綠營側翼，台鐵是國營企業，所以人民等同跟國家簽下的安全運輸契約，現在運輸出了人命，不能檢討國家嗎？如果當時台鐵跟公共工程施作都按照標準來，會讓50個人永遠回不了家的悲劇發生嗎？

當包商李義祥遭起底有民進黨背景時，民進黨回應強調，不要進行政治鬥爭，李義祥因沒繳黨費已遭停權。宅神轟，問題是李義祥就是累積包了1.42億工程的民進黨黨代表，且在黨代表任內；而民眾黨立委高虹安也將李義祥過去暗黑記錄曝光，不僅偽造施工日誌，還有員工因故身亡，甚至被判刑過兩次，刑期都是6個月。因此宅神想問，「難道他包工程的時候，也忘記繳黨費、沒有黨證、不是黨代表嗎」？

宅神語重心長表示，悲劇不是靠側翼一直洗白，就會變成民族團結大喜劇，太魯閣號事件就是人禍殺人，不會因衛福部開放捐款就可轉移責任。他就問一句，「我國難道弱到政府不能照顧這些由政府不作為和包商鬆散台鐵鬆懈的人禍受害者，不能撫卹他們，不能夠調度資源，不能夠由法律替他們追求正義嗎」？

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(中時新聞網)