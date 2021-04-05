藍營今日召開記者會要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍為太魯閣列車憾事下台負責，綠委許智傑回應，林佳龍第一天就口頭向蘇貞昌請辭，是為了處理善後才留下，國民黨應該來要求台鐵改革和鐵路安全。

許智傑表示，林佳龍第一天就向總統和院長口頭請辭，現在留下來不是戀棧職位，而是協助處理善後事宜，國民黨到底在急什麼？未來台鐵改革和鐵路安全，才是國民黨要一起來要求的。

針對今日上午藍營記者會內容，許智傑指出，國民黨要求台鐵總體檢小組要召開是對的，但不能亂扯到局長懸缺是因為院長跟部長關係不好，不會生牽拖厝邊，不管是政治責任，還是台鐵民營化或改革，的確都要檢討改進。

許智傑說，這次的事故，台鐵究責在所難免，台鐵各項採購發包和驗收事宜 有部份的確有沉痾，例如10年有99次出軌的問題，絕不容許再發生，台鐵走向民營化，中央補助偏鄉小站的營運，讓台鐵徹底翻轉，避免未來憾事再再發生。

太魯閣號出軌釀重大傷亡 林佳龍口頭請辭「個人職位不重要」

【LIVE直播】國民黨團召開「太魯閣號慘痛悲劇 蘇貞昌 林佳龍下台負責」記者會｜2021.04.05

(中時 )