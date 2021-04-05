財信傳媒董事長謝金河指出，相對應全球主要國家2020年出口成長都出現大衰退，台灣去年出口排名前進2名，贏過俄羅斯及西班牙，躍升至全球第15，這是不可思議的大事。

謝金河在臉書貼文表示，這幾天所有的媒體都以最大篇幅報導台鐵火車脱軌，造成重大傷亡事件，看得令人心情沈重，也讓人憂傷！不過，這兩天有一則報導匆匆一掃而過，大家可能不太注意，那就是台灣的出口超級俄羅斯及西班牙，這是台灣經濟難得的新紀錄。他表示，2020年台灣經濟成長率3.11%，是全球僅僅三個成長的國家，尤其是30年來首度超越中國大陸。

謝金河指出，而去年台灣的出口3453億美元，年增4.9%，超過中國大陸的3.7%，及香港的2.6%，相對應全球主要國家都出現大衰退，台灣的出口表現可圈可點。這當中，最值得一提的是，2020年台灣的出口又前進兩名，贏過俄羅斯及西班牙，躍升至全球第15，被台灣超車的俄羅斯有1.45億人口，去年經濟衰退3.1%，出口也嚴重下滑，台灣一舉超越人口比台灣多好幾倍的俄羅斯，這是不可思議的大事。

對於另一個出口被台灣超車的國家西班牙，謝金河表示，去年西班牙經濟衰退12.4%，人口4700萬人，比台灣人口多一倍的西班牙出口也被台灣追過，這也是很不容易的紀錄。

老謝也特別指出，大家常說台灣很小，其實台灣的人口只比澳洲少100萬人，台灣的出口在全球排名第15，算是出口大國了，台灣一點也不小，在舉國哀傷之餘，大家也不要忘了我們經濟的好表現，不要妄自菲薄。

根據財政部統計通報，世界貿易組織(WTO)最新公布的全球商品統計，受疫情干擾，2020年全球出口總值17.6兆美元，年減7.5%，全球進口值17.8 兆美元，年減7.6%，均為近4年來新低，台灣出口在世界各國出口排名中排名第15，較2019年前進2名，創下2005年、近16年以來的最佳表現。

(中時新聞網)