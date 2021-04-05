一進入掃墓旺季，各地紛傳公墓、雜草火警，昨4日清明節，嘉義縣消防局就受理55件雜草、墓園火警，讓打火弟兄疲於奔命，嘉縣消防局長呂清海分析，因天氣乾旱，又多日未下雨，只要有一點星火或餘燼就可能造成火勢擴大延燒，才導致單日墓園火警暴增。
據消防局統計，4天連假受理雜草火警件數，分別為2日16件，3日20件，4日55件，今5日至中午11點半為止8件，對比去年2020年清明節公墓雜草火警單日38件，今年增加4成5，加上一進入3月掃墓旺季，連幾續幾個周末單日雜草火警都上看20件，讓消防人員感受到這波「火氣」不小。
考量墓區雜草太乾，附近又欠缺水源，嘉縣消防局今年首度製作5000個水袋，並派遣消防水車進駐幾個大型公墓，分送水袋給掃墓民眾，呂清海說，發送水袋的用意是希望民眾在離開前將餘燼撲滅，以免後患無窮，且擔心水不夠用，現場還準備大水桶讓民眾自行取水，貼心作法獲得多數好評。
(中時 )
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