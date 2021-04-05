5日是清明連假最後一天，交通部表示台鐵、高鐵、客運都還有票，歡迎旅客多利用大眾運輸。

交通部表示，東部幹線部分，4日國道5號湧入大量北返車流，5日上午9時已啟動儀控管制。台鐵受408次太魯閣列車事故影響，目前採單線雙向運轉，但台鐵實際運量較預估運量降低約6.5％，運能尚有餘裕。另台北至花蓮間3條直達國道客運路線，因應鐵路事故，5日已協調業者加開16班次，目前最高訂位率約63％；由於蘇花公路及國道5號大客車優先通行，比自己開車省1小時以上，交通部也建議民眾多加利用。

西部幹線部分，高速公路目前車流正常，預估午後出現高峰。在公共運輸部分，高鐵全線正常營運，5日鐵路丶公路皆有提高運能，由於本次假期台鐵丶高鐵實際載客情形較預期低約7到13％，目前部分班次尚有餘位；台鐵仍會視尖峰時段旅客疏運情形加開丶加掛車廂；高鐵則宣布5日加開2班，包括北上8816車次14：10自左營站發車，16：35抵達南港站；北上8826車次19：22自台南站發車，21：35抵達南港站。

(旺報 )