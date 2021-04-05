前總統馬英九參訪霧峰林家宮保第園區，聆聽導覽介紹。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

馬前總統帶領「大九學堂」師生走訪莫那魯道紀念碑。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

前總統馬英九與「大九學堂」師生聆聽導覽老師解說琉球藩民五十四名墓歷史故事。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

馬前總統引領師生同訪「霧社事件」、「牡丹社事件」等遺址，馬化身導覽老師，親自講解歷史，導覽老師們甚至笑稱，恐怕會搶了他們的飯碗。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

馬英九基金會推出「大九學堂」，兩年多來舉辦多場青年營隊，帶領學子走訪金門、澎湖、南投與屏東等多處國內重要文史景點。近日則由前總統馬英九帶隊，引領師生同訪「霧社事件」、「牡丹社事件」等遺址，馬更化身導覽老師，親自講解歷史，導覽老師們甚至笑稱，馬前總統恐怕要搶了他們的飯碗。

「大九學堂」於2至4日舉辦「春假同學會」，由馬英九親自帶領60名大專學子走訪諸多歷史景點，其中包含：霧峰林家花園、琉球藩民五十四名墓、牡丹社事件紀念公園、石門古戰場等處。更邀請到知名詩人楊渡，為同學講授歷史課。

本次營隊行程以台灣文史景點為主。馬英九表示，身為台灣人，應該要認識台灣，尤其年輕人更應了解台灣歷史，藉由知道過去先賢為台灣的奮鬥與付出，有助加深自身與這塊土地的連結。

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，馬前總統親自帶隊，陪同熱愛中華民國、熱愛台灣這塊土地的年輕人，到各個歷史事件遺址，去深入認識台灣。尤其實地走訪重要歷史現場與古戰場，能夠更加理解事件發生的古今脈絡，深刻體會戰爭的殘酷，以及和平的得來不易與珍貴。

蕭旭岑特別提到，這次活動前往包括「霧社事件」、「牡丹社事件」歷史地點，雖有導覽老師，但馬前總統很多時候都親自講解，尤其他對過去發生在台灣的這些歷史大事如數家珍，同學們都聽得津津有味，更訝異身為政治人物的馬前總統，居然如此熟悉歷史，導覽老師們也笑稱，馬前總統恐怕要搶了他們的飯碗。

參與本次營隊的莊姓大一學員說，本趟行程收穫滿滿，有馬前總統導覽，如此經驗彌足珍貴，而馬前總統對於台灣史的了解，可說鉅細靡遺，一路上他化身歷史老師，對同學們親自解說，「這是一位卸任總統對台灣歷史的最真誠告白。」

(旺報 )