台鐵太魯閣408車次2日撞上工程車出軌，造成50人死亡，200人輕重傷，是台鐵40年來最慘事故，也是2018年普悠瑪事件後，東部幹線再一起重大傷亡意外，相較之下高鐵自通車以來，從沒發生嚴重事故，準時到站又少誤點，到底兩者差別在哪？內行人指出關鍵，高鐵是路權獨立，路線直不會遇到人車，自然也降低事故發生，另外管理方式也差很多。

台鐵2年就發生2起東部幹線出軌事故。(圖為台鐵 資料照)

一名網友在PTT問道，為何高鐵能贏台鐵這麼多？像是高鐵通車以來，從來沒有發生過像這次太魯閣撞工程車出軌，50人喪命這麼嚴重的交通事故，就連列車準點率也贏過台鐵，這當中到底有什麼秘密？

對此，網友分析，高鐵路權獨立，自動化高又不會遇到人車，是降低事故發生的關鍵，「高鐵只有高架或地下，台鐵有高架、平面、隧道、海邊、急彎，完全不能比」、「高鐵基本上不會跟其他人車交錯」、「高鐵隔離設施做的也很完善」、「高鐵跟台鐵時速差多少，沒有獨立路權，一出事可能破百人死喔...」、「因為高鐵轉彎很少，高架化無外物侵入，也沒東部線」。

但也有人認為，問題是出在管理，事故是可以預防的，跟高架、地形沒什麼關係，「高鐵或北捷之類的交通運輸，檢修過程是完全淨空的」、「錢啊，台鐵連加班費都付不出來了，你是要怎樣的品質」、「高鐵的螺絲比台鐵緊吧」、「台鐵的施工、SOP有大問題!」、「一個上市、一個未上市，績效當然有差」。

(中時新聞網)