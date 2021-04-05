台鐵在2日發生嚴重鐵路意外，造成至少50人意外身亡，對此，前國民黨主席朱立倫痛批民進黨政府，2018年發生普悠瑪事件至今，在前瞻建設預算大撒幣，卻連給花東人一條平安回家的路都沒有辦法。

朱立倫今(5)日在臉書上表示，必須要求政府從法律，行政到政治責任，全面負起責任，才能稍慰罹難傷患，也能避免事故一再發生。包商收押，交通部長辭職只是基本的態度，這和2018年的普悠瑪出軌事故後的做法完全一樣，結果二年半後更嚴重的意外還是發生了。

朱立倫指出，蔡政府必須下定決心徹底整頓台鐵，用「沒有安全就沒有台鐵」的態度去面對行車安全。不用學國外，立即比照高鐵對安全的要求，一刻都不能延宕。至於台鐵公司化等改革，則應該訂下具體時間表，向國人交代。

蔡政府的前瞻基礎建設浪費了多少經費，為什麼不能就蘇花改的危險路段積極改善？花東朋友要求的一條安全回家的路有過分嗎？

朱立倫表示，家屬對蔡英文總統哭吼「妳每次都說聽到了卻不改進。」改進，是避免再一次的傷痛。要認錯，更要改過。花蓮台東人要有安全回家的鐵路及公路，國人及觀光客需要安全的鐵路及公路，政府不能再拖了！

花東好山好水好短命！高金素梅2018年質詢畫面被翻出 政府竟是連施捨都不願意？

蔡英文赴靈堂上香慰問 家屬悲慟嘶吼：你每次說聽到，都沒改進！

怒轟交通部第一時間只想甩鍋「沒人性」 鄭麗文慟：官僚殺人已不足以形容！

(中時新聞網)