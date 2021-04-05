That Joker/AG connection tho pic.twitter.com/44kkGm1kti — Denver Nuggets (@nuggets) April 5, 2021

先前被魔術交易到金塊的阿隆戈登，5日上演棒打老東家精采戲碼，不僅攻下全場最高24分，更帶領金塊克服上半場打完落後18分頹勢，終場119比109逆轉擊敗魔術，金塊搶下5連勝，更以31勝18敗穩居西區第4，領先湖人半場勝差。

面對全隊僅剩8人可用，且早已準備本季擺爛的魔術，阿隆戈登一開賽就包辦金塊前面所得12分，可惜他的隊友熄火，反讓魔術取得領先優勢，甚至打完上半場，還以65比47大幅領先，幸好金塊第3節展開反撲，順利扭轉場上局面。

金塊全隊3人得分破20，除了阿隆戈登24分，賈瑪莫瑞也有22分進帳，麥克波特20分、12籃板，「小丑」約基奇貢獻17分、16助攻與9籃板的準大三元，這次他生涯第6次助攻超過15次，自從1980年以來，他是唯一可以做到的中鋒。

魔術則以歐基基、泰倫斯羅斯各有19分最高，恩尼斯17分，溫戴爾卡特與漢普頓各有16分，班巴11分。魔術自從交易截止日當天出清先發陣容之後輸多勝少，目前17勝33敗，繼續跟巫師、騎士、活塞等隊「爭搶」東區墊底的關鍵位置。

(中時 )