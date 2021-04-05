前內政部長李鴻源今日接受POPradio廣播專訪表示，2013年自己在部長任內規劃6座再生水廠，但7年下來只蓋出1座，蔡政府上台5年多，第2座卻生不出來，「行政院長蘇貞昌最愛自稱超前佈署，但實在不知道做了什麼。」

李鴻源指出，現在政府說要台中、苗栗用水要「供5停2」，但卻沒提供數字讓外界了解為什麼是停2，而且這樣可以省多少水？每個施政都要有科學根據。

李鴻源說，現在台中居民都在買水桶，等到水來了，水桶的水若還沒用完，就都浪費了，所以水要好好管理，否則反而是浪費，即使停水，也要停得很專業。而停水後水省到哪去了？為什麼是停供台中、苗栗？話要講清楚，這些決策是怎麼做出來。

主持人黃暐瀚指出，日前蘇貞昌回應外界批評表示，若不是政府超前佈署，現在狀況可能更糟。李鴻源說，不曉得蘇做了什麼超前佈署，2013年自己在擔任內政部長時，蓋了6座再生水廠示範廠。

李鴻源表示，2014年時自己要求中鋼、經濟部、高雄市政府簽署購水契約，採購再生水，每度18.8元，比自來水每度10元貴，但遠比現在竹科運水車每度成本6百元便宜，就是因為有這個契約，所以現在中鋼才不缺水。

李鴻源指出，中鋼現在用的就是高雄鳳山溪廠的水，水費是高雄市政府在收，1天收入80萬，每年可收2億多。但錢都是馬政府時期投資的。

李鴻源說，鳳山溪廠本來是2級汙水處理廠，後來加一條生產線變成3級處理後，基本上已經很接近飲用水的品質，但這些水是拿來做工業用水，並未供民生用。

李鴻源表示，竹科現在用運水車運的每度6百元的水，是屬於3級廠處理過後的水質，當年自己打算蓋6座可達3級品質的汙水回收廠，用意就在於此。

李鴻源指出，當年已經編列180幾億準備蓋6座廠，自己任內也催生出鳳山溪廠，但7年下來為什麼沒有蓋出第2座廠？

黃暐瀚問「所以其他5座再生水廠的現況？」李鴻源回答「直到現在都還沒有供水。」所以自己一直很好奇，這就是蘇貞昌最喜歡講的「超前佈署」？

李鴻源說，去年10月就已經2期休耕，代表早就知道今年有旱災，但這6個月來政府做了什麼？如果自己還在任上，一定早就去跟再生水廠的廠商溝通，要求今年4月一定要供水，「不是今天才說再生水廠開始施工，都已經7年了，到現在還沒供水。」

黃暐瀚追問所以到底是什麼狀況？李鴻源回答，自己任內就編了180幾億要蓋6座再生水廠，後來鳳山溪廠開始營運，水賣給中鋼，中鋼自此不缺水，而其他5座廠，錢都給了也發包了，但7年下來第2座廠還沒完成。蔡政府已經執政5年了，而達2級處理的汙水處理廠每天要扔掉285萬噸，如果達3級的再生水廠完成，這些都可以再用。

(中時 )