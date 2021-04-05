檢警偵辦太魯閣號出軌事故，陸續又案發當下第一時間照片與影片曝光，顯示有除了李義祥外，疑似還有多名工人在場，花蓮地檢署檢察官俞秀端證實，目前檢方已掌握至少在場2人在場，但身分仍要查明，俞秀端也呼籲，若民眾知道在場人身分姓名，請與地檢署聯繫。

昨天有搭乘第一車的民眾向媒體以及網路爆料，公布在逃生當下瞬間，拍到工地負責人李義祥及另1名不知名男子站在邊坡觀看的畫面，甚至該名男子事後還叼著菸下到鐵軌查看。

畫面一出，李義祥自稱是獨自一人巡查工地的謊言立刻遭到攻破，花蓮地檢署也根據民眾提供畫面進行追查，檢察長俞秀端表示，案發時李義祥在現場，而目前檢方也已經掌握到至少2人在場，應該不只一人。

台鐵上午獲報工地疑有其餘多名工人出現的照片後，立刻交由各施工單位進行查證，根據花蓮工務段請各工程人員指認後，包括主辦的花蓮工務段施工室主辦工程司、主任、專管、監造、廠商等部分人員，均表示不認識此人。

俞秀端也強調，雖然已經掌握相關證據資料，但目前仍無法查出在場人士的真實姓名，因此於係端特別舉起上有地檢署電話，以及QR CODE的大字報，呼籲在場民眾如有在現場拍照、或知道在場人身分姓名，盡速與花蓮地檢署聯繫，專線電話03-8230159、LINE [email protected]。

(中時新聞網)